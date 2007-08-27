ЦВК закінчила реєструвати комуністів, націоналістів і селян

На розгляді в Центральній виборчій комісії залишилося питання реєстрації ще двох політичних сил для участі у дострокових парламентських виборах 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА. Одна з них Громадянська партія ПОРА.

А.МАГЕРА прогнозує, що це питання розглядатиметься завтра. Він підкреслив, що сформував свою правову позицію з цього питання, але, оскільки воно ще не обговорювалось колегіально членами комісії, він не хоче його оприлюднювати.

Крім того, сьогодні на засіданні ЦВК зареєструвала окремих представників, включених до виборчого списку Комуністичної партії (оновленої), Всеукраїнського об’єднання «Свобода», Блоку політичних партій Селянський блок «Аграрна Україна», які подали свої документи повторно після відмови реєстрації через неналежне оформлення документів.

Також сьогодні ЦВК зареєструвала уповноважених осіб від Партії зелених України в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі, та у територіальних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів 30 вересня 2007 року.