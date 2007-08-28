Діти-інваліди в Чернігові отримають ”Сенсорну кімнату”

У Центрі медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Відродження» міста Чернігів працює обладнання «Сенсорна кімната», отримане за спільною програмою Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» і компанії «ТНК-ВР Україна» «Радість дитинства – вільні рухи».

Як повідомили УНІАН у прес-службі фонду «Україна 3000», заклад охорони здоров’я «Реабілітаційний центр» громадської організації «Центр медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Відродження» став переможцем першого всеукраїнського конкурсу надання грантів лікувально-реабілітаційним установам для дітей, які страждають на ДЦП. У рамках конкурсу заклад отримав грант на суму 28 996 гривень 06 копійок, на які було придбано обладнання для сенсорної кімнати.