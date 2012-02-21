У Києві грабіжник стріляв у касира

У Києві сталася надзвичайна подія: молодий чоловік увірвався в ломбард на пр. Бажана і почав стріляти. «Хлопець кілька разів вистрілив в співробітницю ломбарду і став вимагати гроші та коштовності, - розповів «Сегодня» начальник прес-служби міліції Києва Ігор Михалко. - Стрілянину почули люди в сусідньому приміщенні і викликали міліцію. Зловмисник був затриманий бійцями патрульно-постової служби на гарячому».

За словами Михалка, взяти грабіжника допомогла спецсистема «Цунамі»: отримавши сигнал, черговий побачив на моніторі, котрий з патрулів найближче до місця НП, і направив його на допомогу. Співробітниця ломбарду - з пораненнями в лікарні.