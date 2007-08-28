У поїзді київського метро відмовили гальма
11:04, 28 серпня 2007Суспільство
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Потяги в тунелях стояли 10 хвилин
Київський метрополітен призупиняв рух на Куренівсько-Червоноармійській лінії метро вранці у вівторок, 28 серпня.
Про це повідомив представник прес-служби Київського метрополітену.
"Рух був призупинений на 10 хвилин", - сказав він.
Зокрема, потяги в тунелях стояли з 8:05 до 8:15. Причина припинення руху - несправність потяга на станції "Оболонь".
"На другому шляху станції "Оболонь" відмовили гальма, машиніст сам справився з проблемою і все полагодив", - відзначив представник підприємства.
За його словами, на даний момент потяги на лінії курсують згідно графіка.
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