У Дніпропетровську людям пояснюють, що робити, побачивши кортеж Януковича

Управління ДАІ у Дніпропетровській області просить водіїв дотримуватись правил дорожнього руху 24 лютого під час заходів з нагоди відзначення 80-річчя з дня створення області, в яких очікується участь перших осіб держави.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласного управління ДАІ.

«Для участі у вказаних заходах очікується прибуття перших осіб держави та інших офіційних делегацій. Державтоінспекція нагадує учасникам дорожнього руху, що при наближенні транспортного засобу з включеною звуковою і світловою сигналізацією водії усіх транспортних засобів, незалежно від напряму їх руху, на виконання пункту 3.2 Правил дорожнього руху України, зобов’язані поступитися дорогою і забезпечити безперешкодний проїзд для цього автомобіля і супроводжуваної ним колони транспортних засобів», - наголошується у повідомленні прес-служби УДАІ.

За попередніми даними, 24 лютого до Дніпропетровська очікується прибуття Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, який візьме участь в урочистих заходах з нагоди 80-річчя від дня створення Дніпропетровської області.

У даний час офіційна інформація про заходи, що відбуватимуться 24 лютого за участю Президента, не оприлюднена.