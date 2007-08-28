Податківця впіймали на хабарі у 15 тисяч

Співробітниками УБОЗ УМВС в Кіровоградській області затримано «на гарячому» начальника одного з відділів Державної податкової адміністрації під час передачі йому хабара в сумі 15 тис. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Кіровоградської області, за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України.

Чиновник вимагав від приватного підприємця хабар, обіцяючи посприяти завершенню перевірки без документального оформлення фактів порушення податкового законодавства. Передача грошей і затримання податківця відбувались в одному із кафе Кіровограда.