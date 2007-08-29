Симоненко про 10%, чесний заробіток і фальсифікацію виборів

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО вважає, що олігархам можуть належати тільки 10% мандатів депутатів українського парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава КПУ заявив сьогодні увечері в прямому ефірі одного з кримських телеканалів.

«10% багатих в державі, і вони мають право мати 10% мандатів в країні, я говорю про мандати депутатів, і 90% людей, що живуть на чесний заробіток і охочі жити за законами України, повинні мати 90% мандатів у Верховній Раді, - сказав П.СИМОНЕНКО. - Тоді по-справжньому відновимо народовладдя і представлятимемо всі соціальні шари суспільства в парламенті».

При цьому лідер КПУ в черговий раз назвав дострокові вибори до парламенту країни антиконституційними і незаконними. «Те, що Президент ініціював незаконні, антиконституційні вибори, говорить про те, що у нас немає гаранта Конституції. Те, що вони (вибори – УНІАН) проходять в процесі підготовки за участю Президента ... призводить до того, що він закладає в основу фальсифікацію виборів», - сказав П.СИМОНЕНКО. При цьому він додав: «Всім очевидно, що помаранчеві не можуть виграти ці вибори».