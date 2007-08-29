На Волині виявили 480 боєприпасів часів війни

27 і 28 серпня піротехніками Головного управління МНС України у Волинській області при обстеженні місця копання ставка між селами Лище та Гаразджа Луцького району було виявлено та вилучено 480 гранат, 6 артилерійських снарядів та три міни часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, знешкодження боєприпасів буде здійснено сьогодні.

Всього за добу на території України виявлено 500 боєприпасів, а саме: 13 артилерійських снарядів, 7 мін та 480 гранат часів Великої Вітчизняної війни.