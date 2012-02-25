Янукович: без новітніх технологій країна не має майбутнього

Залучення інвестицій та широке застосування новітніх технологій є запорукою зростання національної економіки, покращання добробуту людей та підвищення конкурентності української продукції на світових ринках.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глава Української держави Віктор ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв’ю програмі «Вечори з Віталієм Коротичем».

«Без залучення новітніх технологій, без притягнення інвестицій країна не має майбутнього. Тільки новітні технології дадуть можливість займатися енергозбереженням, випускати якісну продукцію з конкурентною ціною», - сказав глава держави.

В.ЯНУКОВИЧ також звернув особливу увагу на необхідність суттєво збільшити в структурі національного експорту частку продукції з високою доданою вартістю. «Україна має величезний сировинний потенціал… Наше завдання – займатися поглибленням переробки сировини, таким чином змінити структуру експорту, щоб там була переважно продукція з високою доданою вартістю. Це ріст економіки, нові робочі місця, наше майбутнє», - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, конкурентне середовище в світі стає все більш жорсткими і потрібно бути сильними, щоб такій державі як Україна експортувати 60% своєї продукції. «Ми повинні бути конкурентоздатними. Якщо не будемо підвищувати конкурентоздатність, проводити гнучку політику на міжнародному рівні – це означатиме, що ми не маємо перспективи», - наголосив Президент.

Україна має величезний інвестиційний потенціал, зазначив глава держави. «Залучення інвестицій і новітніх технологій – це наша ідеологія, покладена в основу розвитку країни», - сказав В. ЯНУКОВИЧ.