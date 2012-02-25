Працівники МНС відкачують воду з приватних садиб

На Волині працівники МНС, аби запобігти підтопленню приватних садиб, відкачують воду за допомогою спеціальної техніки.

Про це УНІАН повідомили в ГУ МНС у Волинській області.

Як зазначено в повідомленні, тільки вчора працівники територіального управління МНС у Волинській області відкачали 854 метри кубічних паводкової води із затоплених присадибних ділянок мешканців області.

Зокрема, рятувальники Ратнівського РВ ТУМНС в області відкачали 350 метрів кубічних води з підтопленої присадибної ділянки на території приватного житлового будинку. А у м. Камінь–Каширську працювали на присадибній ділянці на вулиці вул. Матросова, 12, де існувала загроза підтоплення господарських споруд, відкачано 324 метрів кубічних води.

У м. Луцьку бійці МНС відпомповували воду із затопленого підвалу житлового будинку, що на вул. Городоцькій, здійснили обвалування території господарства мішками з піском та прорив каналів для водовідведення.

Також, відкачено 130 кубометрів води з підвального приміщення дошкільного навчального закладу №4 міста Нововолинська.