У підлеглих Шуфрича вкрали пожежну машину

10:10, 29 серпня 2007
Суспільство
874

Покататися вирішив 22-річний безробітний

До правоохоронців надійшла заява про те, що невідома особа незаконно заволоділа автомобілем «УАЗ-396206», який належить Львівському обласному центру МНС.

Як повідомили в ЦОС ГУ МВС України в Львівській області, по даному факту затриманий і притягується до відповідальності 22-річний безробітний житель Дрогобицького району.

Автомобіль знайдений, зараз він знаходиться на штрафмайданчику в Дрогобичі, повідомляє Обком.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter