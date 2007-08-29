У підлеглих Шуфрича вкрали пожежну машину

До правоохоронців надійшла заява про те, що невідома особа незаконно заволоділа автомобілем «УАЗ-396206», який належить Львівському обласному центру МНС.

Як повідомили в ЦОС ГУ МВС України в Львівській області, по даному факту затриманий і притягується до відповідальності 22-річний безробітний житель Дрогобицького району.

Автомобіль знайдений, зараз він знаходиться на штрафмайданчику в Дрогобичі, повідомляє Обком.