У підлеглих Шуфрича вкрали пожежну машину
10:10, 29 серпня 2007Суспільство
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Покататися вирішив 22-річний безробітний
До правоохоронців надійшла заява про те, що невідома особа незаконно заволоділа автомобілем «УАЗ-396206», який належить Львівському обласному центру МНС.
Як повідомили в ЦОС ГУ МВС України в Львівській області, по даному факту затриманий і притягується до відповідальності 22-річний безробітний житель Дрогобицького району.
Автомобіль знайдений, зараз він знаходиться на штрафмайданчику в Дрогобичі, повідомляє Обком.
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