Оксана Білозір презентує новий диск

30 серпня о 9-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція народного депутата України п’ятого скликання Оксани Білозір на тему: "Учитель! Благородне і Святе ім`я". Під час прес-конференції буде презентовано тематичний диск з піснею "Вчителько моя" Платона Майбороди на вірші Андрія Малишка у виконанні Оксани Білозір (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.