Українці на 6 горбатих «Запорожцях» везуть в Європу наш бензин, горілку і жінок

28 серпня у Львові з площі Ринок стартував автопробіг «горбатих» «Запорожців» у керунку міжнародних фестивалів у Німеччині та Франції. Одинадцятеро львів’ян на 6 ретромашинах відвідають фестиваль ОММА (Ost Mobile Meeting Magdeburg) у Магдебурзі, що відбудеться 1-2 вересня, та Зліт антикварних автомобілів «Запорожець» у Куневальді (7-8 вересня).

Загальна довжина маршруту понад 4 тисячі кілометрів. Триватиме поїздка 14 днів. За цей час автомобілі проїдуть Польщею, Словаччиною, Чехією, Німеччиною, Францією та Люксембургом. У планах президента Львівського автофанклубу «ЗАЗ КОЗАК» Євгена Кравса відвідати й Росток, де зараз перебуває на ремонті чайка львівських козаків «Пресвята Покрова».

За словами Євгена Кравса, якихось особливих маніпуляцій над автомобілями ніхто не проводив: «Ніякого капітального ремонту. Підтягнули деякі гайки і – в дорогу». «Боїмося німецьких доріг і їхнього бензину. Тому веземо з собою багато горілки та бензину: будемо розмішувати їхній хороший бензин з нашим, щоб вийшов нормальний. Також веземо в салонах автомобілів запчастини трьох «горбатих» – веземо нашим друзям в Німеччину. Вони мають «Запорожці», однак не їздять ними, бо не можуть знайти деталі. В Україні ми їздимо по бруківці й все нормально. А там дороги рівні й під час їзди починаєш дослухатися, чи бува не «стукає» щось в машині», – пожартував президент автофанклубу «ЗАЗ КОЗАК».

У складі шести екіпажів їде дві жінки. На прощання львівські козаки випалили зі мініатюрної гармати – на щастя.

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