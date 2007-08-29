Наталія Могилевська потрапила в аварію (фоторепортаж)

У вівторок близько 17.00 машина, в якій їхала відома українська співачка Наталія Могилевська, врізалася в автобус. Могилевську забрала швидка.

За кермом «Тойоти Ланд Крузер», в якій їхала співачка, був її водій Сергій. Як сталося ДТП, він чітко пояснити не зміг. На крилі автомобіля видно сліди від жовтої фарби ЛАЗу, з яким машина зіткнулася.

Як заявив один з свідків, аварія відбулася через те, що іномарку підрізала «дев`ятка». За іншою версією, у «Тойоти» тріснуло колесо – жінка, що проходила мимо, чула характерний звук перед зіткненням.

Спрацювали обидві подушки безпеки. Наталія Могилевська сиділа на передньому сидінні, поряд з водієм. За словами очевидців, співачку відвезла карета швидкої допомоги.

З боку водія розбито лобове скло. Він каже, що одержав легкий струс мозку.

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Фото "Магнолія-ТВ"