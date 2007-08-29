Семенюк готується продати Макіївський меткомбінат

Фонд державного майна України оголосив про початок підготовки до приватизації 60,86% пакету акцій ВАТ "Макіївський металургійний комбінат". Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду держмайна.

Як зазначили в прес-службі, Фонд пропонує потенційним учасникам конкурсу вносити свої пропозиції за його умовами.

Довідка УНІАН. ВАТ «Макіївський металургійний комбінат» - підприємство з повним металургійним циклом, виробляє прокат, сталеві зливки і чавун, рейкові кріплення, дріт «катанку» з рядових і конструкційних марок сталі різного діаметру, куточки і арматуру.

Макіївський меткомбінат сьогодні знаходиться в процедурі санації, а на його базі створене ЗАТ «Макіївський металургійний завод».

75,177% акцій ЗАТ «Макіївський металургійний завод» належить ЗАТ «Макіївсталь», 24,823% - ВАТ «Макіївський меткомбінат».