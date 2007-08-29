Завтра в Україні - дощі та грози

Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, грози, вночі та вранці у Карпатах, центральних і східних областях місцями сильні дощі, град, при грозах шквали 15-20 м/с, лише на Волині, в Криму та Приазов’ї без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°; у південній частині вночі 15-20°, вдень 25-30°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

31 серпня - 1 вересня у західних та північних областях мінлива хмарність, без істотних опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті місцями грозові дощі. На решті території хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози. Вночі та вранці у західних областях окремі тумани. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура у південній та східній частині (крім Харківщини) вночі 13-18°, на узбережжі морів до 23°, вдень 22-27°, у Криму до 30°; на решті території вночі 6-11°, місцями 4-5° тепла (в центральних областях 9-14°), вдень 18-23°.

2-3 вересня - без істотних опадів, лише у Криму, 2 вересня у Приазов’ї, північних, східних областях, а вдень і у західній частині місцями невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 6-12°, вдень 17-23°; у південній частині та східних областях вночі 11-17°, вдень 23-28°, 2 вересня у Криму до 30°.

У Києві та області у четвер вночі та вранці очікується короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 3-5 м/с. Температура у Києві вночі 10-12°, вдень близько 20°; по області вночі 8-13°, вдень 17-22°.

31 серпня - 1 вересня мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 18-23°.

2-3 вересня - без істотних опадів, лише вдень 2 вересня місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°.