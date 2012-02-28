Росія відмовляється перевести «сирне питання» на експертний рівень

Росспоживнагляд відмовляється перевести “сирне питання” з публічної площини на експертний рівень.

Про це власного кореспондента УНІАН у Росії повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО

“Ми неодноразово звертались до Росспоживнагляду з проханням перевести цю дискусію в експертну площину. Для цього є українські посадовці, які готові приїхати в Москву і провести двосторонні консультації, або прийняти в Україні російських експертів. Але, на жаль, все спочатку подається в ефір, а потім робляться кроки для вирішення питання”, - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Він наголосив, що вирішити “сирний конфлікт” все одно не вдасться за допомогою заяв через ЗМІ, оскільки необхідна експертна технічна робота.

Дипломат зазначив, що у п’ятницю посольство передало Росспоживнагляду листа від глави Держветфітослужби Івана БІСЮКА з проханням підтвердити документально й надати конкретні матеріали з приводу того, що, як заявила російська сторона, українські посадовці не надали доказів відповідності української молочної продукції стандартам якості.

“Не встигши відповісти на офіційний запит, Г.ОНИЩЕНКО одразу почав коментувати цю інформацію через ЗМІ”, - зауважив він.

В.ЄЛЬЧЕНКО наголосив, що Україна з самого початку говорила, що це технічне питання, і воно має вирішуватись через існуючі механізми співпраці між державами, зокрема по лінії санітарних служб двох країн та профільними міністерствами.

“Чомусь цей шлях не обирається. У мене не має підстав, щоб заявляти, що Росспоживнагляд намагається досягнути інші цілі, але з кожною черговою заявою пана ОНІЩЕНКА все більше і більше з’являється таких підозр”, - сказав посол.

“Я би не говорив, що існують певні політичні причини (призупинення поставок українських сирів до РФ - УНІАН), можливо, є бажання виставити Україну в негарному світлі у зв’язку з певними процесами, які відбуваються”, - припустив В.ЄЛЬЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Росспоживнагляд оприлюднив на своєму сайті інформацію про заборону на ввезення сирів трьох українських підприємств: ПП КФ «Прометей» (Чернігівська обл.), АТ «Пирятинський сирзавод» (Полтавська обл.), ТОВ «Гадячсир» (Полтавська обл.).

Росспоживнагляд заявив, що в українських сирах виявлено велику кількість пальмової олії. У свою чергу, в Держветслужбі України ці претензії назвали безпідставними.

У ході робочої поїздки 8-9 лютого міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК зустрівся з керівником Росспоживнагляду Г.ОНІЩЕНКОМ й обговорив питання поставок сирів українських виробників на ринок Росії. Також вони домовилися про проведення інспекції українських виробників сиру.

З 27 лютого Росія ввела заборону на імпорт сирів Баштанського і Лозовського сирзаводів, «Бель Шостка Україна» і Хмельницької маслосирбази. При цьому Росспоживнагляд не повідомив про причин такого рішення.