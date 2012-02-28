Київський call-центр отримав 600 скарг на маршрутки

Кияни все частіше висловлюють невдоволення роботою столичних маршруток. За даними столичного call-центру (15-51), за період з 1 січня по 24 лютого цього року до служби надійшло понад 600 скарг від громадян, левова частка яких стосується саме інтервалу руху маршрутних таксі. Також громадяни скаржаться на культуру обслуговування пасажирів, технічний стан маршруток, порушення водіями правил дорожнього руху і навіть на відмову безкоштовно перевозити пільговиків.

«Щодня ми отримуємо кілька десятків скарг на маршрутні таксі. Часто скаржаться на те, що водії маршруток самовільно змінюють маршрут руху. Особливо у вечірні години. Люди чекають маршрутку, але її немає: водій вирішив зрізати шлях, заощадити пальне. Дуже багато скарг на порушення правил дорожнього руху. Причому не тільки від пасажирів. Дзвонять водії, яким маршрутки своїми маневрами створили загрозу руху», – повідомили в сall-центрі.

Також, як зазначили в сall-центрі, на приватні маршрутки часто скаржаться пенсіонери, інваліди, соціально незахищені кияни, яким водії маршруток безпідставно відмовляють у безкоштовному проїзді. «Мінімум три-чотири такі скарги до нас надходять щодня», – зазначили в Сall-центрі.

У Київміськдержадміністрації впевнені, що проблема поганого обслуговування у приватних маршрутках вирішиться сама собою: як тільки міська влада наситить столицю новим комунальним транспортом, кияни відмовляться від послуг приватних візників. Так, за розрахунками фахівців КП «Київпастранс», виведення на маршрути громадського транспорту 105 нових одиниць рухомого складу (заплановано на березень цього року) приведе до скорочення кількості автобусів малої місткості, що працюють в режимі маршрутного таксі, майже на 10%. Це відбудеться внаслідок переорієнтації пасажирів на користь транспорту звичайного режиму руху.

У КМДА наголошують, що рухомий склад, яким поповнюються автобусні та тролейбусні парки, відповідає європейським вимогам до громадського транспорту. Зокрема, салони пристосовані для зручного використання пасажирами з обмеженими фізичними можливостями, мають поліпшену систему вентиляції. Крім того, автобуси обладнані двигунами Euro-3, що дозволяє мінімізувати викиди шкідливих речовин.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Київпастранс» вже отримало 74 нових автобуси і 31 тролейбус. У понеділок на нараді в КМДА голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов доручив начальнику Головного управління транспорту та зв`язку додатково вивчити пропозиції мешканців міста, які надійшли до Call-центр (15-51), щодо найбільш завантажених маршрутів. «Автобуси та тролейбуси повинні вийти на ті маршрути, де вони найбільш потрібні людям», – підкреслив Олександр Попов.

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