Автор книги ”Убить Юлю” зробив ”контрольний постріл” в Тимошенко

Письменник і сценарист Юрій РОГОЗА сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН презентував свою книгу “Убить Юлю-2”.

Ю.РОГОЗА нагадав, що напередодні парламентських виборів 2006 року йому запропонували написати «гарний і правдоподібний детектив» про політичний шлях лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО. Тоді, за словами Ю.РОГОЗИ, він погодився, оскільки щиро симпатизував цьому політику. Він був переконаний, що їй вдастся навести порядок в країні і що “її слова не розходяться з ділом”.

Таким чином з’явилась перша книга під назвою “Убить Юлю”. Її сюжет – ціла низка інтриг, метою яких є умовне “знищення” Ю.ТИМОШЕНКО на користь кримінальних кланів та олігархів, розповів Ю.РОГОЗА.

За словами письменника, після появи тієї книжки пройшов рік, який став для нього роком найбільшого розчарування. Ю.ТИМОШЕНКО, зауважив Ю.РОГОЗА, «багато говорить, але нічого не робить. Вона любить себе і не любить критики».

Він запевнив, що другу книгу написав “за велінням серця”. “Розчарування і прозріння – основні мотиви цього політичного трілера”, – наголосив письменник.