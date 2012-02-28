Польський телеканал вибачився перед українськими жінками

Один із польських телеканалів приніс вибачення за недоречне висловлювання свого журналіста про українських жінок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За словами речника, Посольство України у Польщі направило лист на адресу редакції телеканалу TVN, у якому висловило занепокоєння з приводу некоректного висловлювання журналіста цього телеканалу про українських жінок, яких було названо «хатніми роботами поляків».

«16 лютого цього року на адресу посольства надійшов лист на підписом заступника директора телеканалу TVN Пьотра ВАЛЬТЕРА, в якому керівництво згаданого каналу принесло вибачення з приводу недоречного висловлювання журналіста», - сказав О.ДИКУСАРОВ.