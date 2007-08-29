У зіткненні мікроавтобусів одна людина загинула, 6 травмовані

Сьогодні вранці у Чернівецькій області через зіткнення двох мікроавтобусів «Хюндай» та «Мерседес-Спринтер» одна людина загинула і шестеро отримали різного роду ушкодження і травми.

Як повідомили УНІАН у ВДАІ УМВС України в Чернівецькій області, ДТП сталася приблизно о 7-й годині ранку на автошляху між селами Динівці та Малинівка Новоселицького району. 44-річний водій автомобіля «Хюндай», житель м. Сокиряни, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з мікроавтобусом «Мерседес-Спринтер».

В результаті ДТП від отриманих тілесних ушкоджень на місці події помер пасажир «Хюндай» – 43-річний житель Сокирян. До центральної районної лікарні із травмами різного ступеня тяжкості доставлено водія та п’ятьох пасажирів « Мерседеса», серед яких 5-річний хлопчик. Триває розслідування причин та обставин трагедії.