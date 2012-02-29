Азаров вважає оптимальними заходи уряду в економіці

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає оптимальним заходи, які проводить уряд України для стимулювання економічного зростання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора під час наради з ученими-економістами щодо концептуальних засад політики економічного зростання.

«Для нас пріоритетною є політика стимулювання внутрішнього ринку, створення привабливого інвестиційного клімату. Велику роботу уряд проводить щодо оптимізації будівельного комплексу», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він назвав малоефективними дії низки європейських країн із подолання економічної кризи.

«Зараз, якщо говорити про якісь стандартні рішення: ми їх бачимо - стандартні рішення», - підкреслив прем`єр-міністр. Він зазначив, що це стосується жорсткого регулювання бюджетних витрат, підвищення податків, скорочення соціальних витрат. «Ось ті рецепти, які зараз реалізуються, скажімо, в Італії, Греції, Іспанії, Португалії, Ірландії. Які результати цих дій? Поки ми не відчуваємо (результатів). Продовжується накачування фінансовими ресурсами цих країн. Масштаби колосальні», - зазначив М.АЗАРОВ.

Прем`єр повідомив, що нещодавно йому надали статистичний аналіз тарифів на електроенергію, газ, бензин і ряд продуктів харчування для 35 європейських країн, складений російськими фахівцями. Зокрема, за словами М.АЗАРОВА, в цьому аналізі є зіставлення показників європейських країн за рівнем ВВП на душу населення.

«Дуже характерний показник, за яким ми десь унизу», - сказав М.АЗАРОВ.

Проте при цьому він зазначив, що Україна також унизу за такими показниками, як вартість електроенергії для населення. «Якщо порівнювати нас і Швецію, то ВВП на душу населення (України) приблизно вдесятеро нижчий, але якщо оцінювати вартість електроенергії для наших людей, то теж приблизно вдесятеро нижче. Так само щодо низки інших показників. Отже, виникає питання: а наскільки справедливі такі порівняння і оцінки ВВП, які нами робляться, і які ми враховуємо в наших показниках?», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року уряд України погіршив прогноз зростання ВВП за підсумками 2012 року з 5% до 3,9%, прогноз номінального ВВП зменшено на 5 млрд. грн. - до 1,5 трлн. грн. Прогноз інфляції - на рівні 7,9%.