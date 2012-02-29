У Києві презентують Благодійні збори «Дерево життя»

Сьогодні в Києві за ініціативи Національного інституту раку, Фонду допомоги онкохворим дітям «Краб» і за підтримці Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» відбудеться презентація нового проекту - Благодійні збори «Дерево життя».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду «Розвиток України», мета проекту - підтримка відділення дитячої онкології Національного інституту раку.

«Благодійні збори «Дерево життя» - це ініціатива, яка ставить свою за мету об'єднати благодійників: політиків, бізнесменів, експертів, спортсменів, представників культури і мистецтва, готових брати участь у розв’язанні актуальних проблем маленьких пацієнтів, які приїжджають у відділення з усієї країни," - відзначили у Фонді Р.Ахметова.

Щороку члени зборів братимуть участь у розв’язанні одного з насущних питань. «Завдання, яке ставлять перед собою Благодійні збори у 2012 році – збір коштів на придбання сучасних модульних ендопротезів (вартість одного - від 200 до 400 тис. грн.), які в усьому світі є альтернативою ампутаціям кінцівок», - відзначають у Фонді Р.Ахметова.

За словами директора Національного інституту раку Ігоря ЩЕПОТІНА, в усьому світі питання допомоги онкохворим дітям розв'язуються спільно - державою і суспільством. «Онкологія - одна з небагатьох медичних галузей, яка в Україні фінансується окремими державними програмами. Але всі вони разом узяті не покривають усіх потреб онкохворих. На даний час не прийнято нову держпрограму (2011-2016 роки). І фінансування дитячої онкології не перевищує 50% потреби. У даний момент за державні кошти повністю забезпечуються ліками лише близько 50% хворих. А частка забезпечення лікувальним і діагностичним обладнанням ще нижча - лише 10%», - підкреслив І.ЩЕПОТІН.

При цьому, за словами лікаря, за темпами розповсюдження раку Україна посідає в Європі сумне друге місце. «З року у рік рак «молодшає» - щороку в Україні фіксують 11-12 випадків онкозахворювань на 100 тис. дітей і підлітків віком до 18 років, а за показниками смертності від злоякісних новоутворень дітей Україна обіймає 5-те місце в Європі. При цьому онкопатології у дітей значно легше піддаються лікуванню. 7 з 10 дітей, які страждають на онкологічні захворювання, можна вилікувати», - відзначив І.ЩЕПОТІН.

Він також наголосив, що на порядку денному перших Благодійних зборів - збір коштів на придбання сучасних модульних ендопротезів як альтернативу ампутації кінцівок у дітей. «Щорічно у відділенні дитячої онкології Національного інституту раку виконується близько 25 операцій, які зберігають кінцівку. Коштів (1 млн. грн.), що виділяються з бюджету, достатньо для придбання 7 сучасних ендопротезів на рік. Ні за кількістю, ні за комплектацією цього недостатньо для того, щоб повноцінно розв'язати проблему для всіх дітей, які потребують ендопротезування. Решта дітей одержує вітчизняні ендопротези, які значно поступаються у якістю, з високими ризиками розвитку ускладнень і втрати кінцівки», - сказав І.ЩЕПОТІН.

У Фонді Р.Ахметова також повідомили, що у церемонії презентації «Дерева життя» візьмуть участь представники соціально відповідального бізнесу, політики, представники добродійних, волонтерських і громадських організацій. До проекту вже підключилися і публічні люди - всесвітньо відомий скрипаль Василь ПОПАДЮК (що висловив готовність представляти збори у канадській діаспорі), Катерина СЕРЕБРЯНСЬКА, Анжеліка РУДНИЦЬКА, ГАЙТАНА, художник Нікас САФРОНОВ та інші відомі люди. Захід відбудеться о 19.00 в Національній філармонії України.