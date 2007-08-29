Ніколаєнко: школи масово повертаються до вивчення російської мови

Міністр освіти й науки Станіслав НІКОЛАЄНКО наголошує, що сьогодні українські школи масово повертаються до відновлення вивчення російської мови. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Вінниці.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, "що стосується того, що "з гарячої голови" суцільно скасували вивчення російської мови, то сьогодні школи до цього масово повертаються. Навіть на Галичині окремі навчальні заклади повернулися до вивчення російської мови"

На думку С.НІКОЛАЄНКА, широке вивчення російської мови в українських школах є позитивним явищем, адже "російська мова є мовою Організації об’єднаних націй, мовою великої кількості користувачів в Інтернеті, мовою багатьох інструкцій з експлуатації технічних засобів".

"Сьогодні Львів дуже активно спілкується російською мовою, адже там сконцентрована велика кількість російсько-українського бізнесу. Там сьогодні дві третини розмовляють російською мовою", - зазначив міністр.

С.НІКОЛАЄНКО переконаний, що кожен громадянин України має обов’язково знати рідну українську, а також російську та ще якусь іноземну мову - англійську, французьку, італійську чи іспанську. "Оці три мови є сьогодні мінімальним набором для українця", - додав він.