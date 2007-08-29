Посол США про вибори, інвестиції та квоти на зерно

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР сподівається на чесність і прозорість дострокових парламентських виборів. Про це він повідомив журналістам під час свого перебування в Полтаві.

За даними прес-служби Полтавської облдержадміністрації, метою візиту В.ТЕЙЛОРА було вивчення політичної ситуації і рівня підготовки до парламентських виборів в регіоні. Посол зазначив, що для України важливо провести чесні і прозорі вибори, оскільки це сприятиме стабілізації ситуації в країні і залученню інвестицій.

Як передає кореспондент УНІАН, Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні запросив керівництво області відвідати Сполучені Штати Америки з дружнім візитом.

Крім того, В.ТЕЙЛОР висловив надію на те, що уряд України не встановлюватиме жорсткі квоти на експорт зерна, оскільки це шкодить українським виробникам і псує імідж України.

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні В.ТЕЙЛОР знаходився в Полтаві 28-29 серпня.

*** Зовнішньоторговельний оборот товарів Полтавської області із Сполученими Штатами Америки в першому півріччі 2007 року становить 53,06 млн. дол. США. При цьому експорт становить 27,54 млн. дол. США, а імпорт – 25,52 млн. дол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становить 2,02 млн. дол. США.

Порівняно з першим півріччям 2006 року експорт товарів в США збільшився в 6 разів, а імпорт – на 40,1 відсотка.

Обсяги інвестицій, які надійшли з США в підприємства Полтавської області за станом на перше липня поточного року становлять 11671,8 тисячі доларів США, що становить 3,3 відсотка від загального обсягу іноземних інвестицій в область.