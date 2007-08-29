У Венеції почався 64-й кінофестиваль (програма та склад журі)

На венеціанському острові Лідо стартував 64-й Венеціанський міжнародний кінофестиваль.

Як передає кореспондент РІА Новости, спочатку кінозірки та політики пройшли по червоній доріжці перед Палацом кіно (Palazzo del Cinema), на фасаді якого цього року дизайнер Данте ФЕРРЕТТІ влаштував інсталяцію, присвячену "Репетиції оркестру" Федеріко Феліні, - це гігантська сталева куля, що руйнує стіну.

Потім почалася церемонія, яку ведуть молода італійська актриса Амбра АНДЖОЛІНІ (Ambra Angiolini), директор фестивалю Марко МЮЛЛЕР (Marco Muller), а також Давид КРОФФ (David Croff) - президент Венеціанської бієнале, частиною якої є фестиваль.

"В світі не існує іншого такого фестивалю, де майже 90% складають світові прем`єри, і де з світових прем`єр на 100% складена конкурсна програма. Це означає, що продюсери і прокатники саме у Венеції вирішують, які фільми йтимуть восени і зимою, як в Каннах вирішують, що піде навесні. Канни і Венеція - найбільш очікувані фестивалі року", - сказав раніше в бесіді з журналістами М.МЮЛЛЕР.

Відкриває фестиваль фільм "Спокутування" (Atonement) молодого англійця Джо РАЙТА, відомого за своєю інтерпретацією "Гордості та упередження" (2005) з Кірою НАЙТЛІ в головній ролі. У новій картині Д.РАЙТА теж грає Кіра НАЙТЛІ, а разом з нею - Джеймс МакЕВОЙ, Ромола ГАРАЇ та Ванесса РЕДГРЕЙВ.

За словами М.МЮЛЛЕРА, "фільм відкриття журі вибрало одностайно, а його назву посилає до ключової теми нинішнього фестивалю - до відчуття провини". "У цьому фільмі в наявності критична оцінка цілих етапів життя - позиція, що відрізняє і багато інших фільмів нашої програми", - сказав він.

У конкурсній програмі цього року 22 стрічки, зокрема - фільм Микити МИХАЛКОВА "12", ремейк класичної стрічки Сіднея Люмета "Дванадцять розгніваних чоловіків", а також "Гра навиліт” Кеннета БРАНА з Джудом ЛОУ і Майклом КЕЙНОМ, "До друку" Брайана Де ПАЛЬМИ, "Нічна варта" Пітера ГРІНУЕЯ (назва фільму відсилає не до романа ЛУКЬЯНЕНКА, а до картини Рембрандта), "Любов Астрєї й Селадона" французького класика Еріка РОМЕРА, "Це вільний світ" (It`s а Free World) Кена ЛОУЧА, "Порочний зв`язок" Енга ЛІ, "Мене там немає" Тодда ХЕЙНСА з Річардом ГІРОМ, Кейт БЛАНШЕТТ і Джуліаною МУР.

На честь ювілею (цього року найстарішому в світі кінофестивалю, заснованому в 1932 році, при Муссоліні, виконується 75 років) у Венеції буде виключно представницьке і суворе журі, складене лише з режисерів. Очолить його Чжан ІМОУ з Китаю ("Прокляття золотої квітки", "Будинок кинджалів, що літають”, "Герой").

Разом з ІМОУ, конкурсні фільми судитимуть француженка Катрін БРЕЙЯ, новозеландка Джейн КЕМПІОН, італієць Еммануеле КРІАЛЕЗЕ, мексиканець Алехандро Гонсалес ІНЬЯРРІТУ, турок, що працює в Італії, Ферзан ОСПЕТЕК і голландець Пол ВЕРХУВЕН.

Переможців оголосять в день закриття фестивалю, 8 вересня.