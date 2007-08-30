Створення супутникової системи зв`язку коштуватиме Україні 208 млн. дол.

Створення космічного сегменту національної супутникової системи зв`язку коштуватиме Україні 208 млн. дол., з яких 69,3 млн. дол. становитиме бюджетне фінансування, а 138,6 млн. дол. - залучені кошти. Про це йдеться в додатку до проекту космічної програми на 2008-2012 рр. Згідно з документом, на 2010 р. планується створити космічний апарат "Либідь", центральну станцію космічного зв`язку, а також станцію управління та прийому телеметричної інформації. Запуск супутника очікується в 2010 р. - початку 2011 р. У проекті беруть участь Національне космічне агентство, Мінтрансзв’язку, Міноборони і МНС України.

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