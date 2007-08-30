Хто голосуватиме за кордоном?

Громадяни України, які голосуватимуть на закордонних виборчих дільницях на дострокових парламентських виборах 30 вересня, зможуть перевірити наявність своїх прізвищ у виборчих списках вже 19 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, таке роз`яснення дала Центральна виборча комісія про уточнення списків виборців на закордонних виборчих дільницях.

Як повідомила заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, робоча група зі складання списків виборців Міністерства закордонних справ України до 18 вересня включно має передати закордонним виборчим комісіям списки виборців для голосування.

Наступного дня закордонні виборчі комісії мають надати списки для ознайомлення громадянам України.

При цьому кожен громадянин України, який перебуває за кордоном, має право уточнити своє знаходження у виборчих списках, а також подати скаргу у разі допущених неточностей при внесенні його до списків. Скарга повинна бути подана за формою, встановленою законом про вибори народних депутатів. Крім того, скарга має бути подана не пізніше, ніж за п`ять днів до дня виборів, тобто до 24 вересня включно.

В ході розгляду цього питання між членами ЦИК виникла дискусія з приводу того, чи має виборець вказувати своє місце проживання за кордоном і в Україні, оскільки в закордонному паспорті місце проживання не значиться. При цьому 8 членів ЦИК вважають за необхідне, щоб в роз`ясненні було зазначено, що виборець має вказувати місце проживання і в Україні, і за кордоном, щоб виключити його повторне включення до списків при голосуванні.

Крім того, ухвалено рішення, що всі уточнення у списки для голосування на закордонних дільницях мають бути внесені до 26 вересня.