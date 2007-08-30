На зміну Волзі ГАЗ готує машину на платформі Chrysler (фото)

Нова модель ГАЗу, яка стане наступницею нинішньої "Волги", одержить ім`я GAZ Siber і надійде в продаж в березні наступного року. Про це в Москві на автомобільній виставці "Інтеравто-2007" повідомили Автоленте керівники "Групи ГАЗ".

Новинка буде збудована на платформі Chrysler Sebring попереднього покоління, ліцензія на використання якої була придбана "Групою ГАЗ" у середині минулого року. Спочатку Siber буде устаткована дволітровим бензиновим двигуном потужністю 141 к. с., який агрегатуватиметься з механічною коробкою передач.

Вартість GAZ Siber становитиме 18 тисяч доларів.

До кінця 2008 року "Група ГАЗ" планує випустити 20 тисяч Siber, а в 2009 – 40 тисяч таких автомобілів.

Siber адаптований до зимової експлуатації і російських доріг, стверджують у прес-службі Групи ГАЗ. Порівняно з донорською платформою, у нього жорсткіша підвіска і більший дорожній просвіт.

До базової комплектації входять: двигун об`ємом 2 літри потужністю 141 к.с., кондиціонер, 2 подушки безпеки, ABS, протибуксовочна система “Traction control”, галогенові фари із затримкою відключення і регулюванням рівня, гідропідсилювач керма, регульована рульова колонка, електропривід сидіння водія з регулюванням у вісьмох напрямах, аудіосистема з шістьма колонками і підсилювачем, дзеркала з електроприводом, дзеркало заднього вигляду з автоматичним затемненням, повнорозмірне запасне колесо і протитуманні фари, що обігріваються і складаються.

Автомобіль випускатиметься також з двигунами об`ємом 2,4 і 2,7 літра і автоматичною коробкою передач.

На ГАЗі стверджують, що для виробництва Siber довелося побудувати, по суті, новий завод. Куплене в США устаткування доповнили нові сучасні цехи зварки і складання автомобілів, модернізований комплекс фарбування Haden-2. Автомобіль складатиме персонал, що пройшов навчання на заводах Chrysler і Magna Steyr. Комплектувальні нададуть Magna, Automotive Lighting, Fecosa та інші. Силові агрегати постачатиме Chrysler.

Спеціально під Siber створюються з нуля відділи продажів, сервісного і післягарантійного обслуговування.