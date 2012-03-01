Троє злочинців "читали" картки в банкоматах

Троє випускників Бердянського державного педагогічного інституту, вивчаючі комп'ютерні системи і мережі, розробили схему зчитування індивідуальних даних з банківських карток у банкоматах і викрадали з них гроші.

Як повідомив УНІАН старший прокурор відділу прокуратури Запорізької області Олександр ГАНІЛОВ, зловмисники розробили схему зчитування персональних даних з банківських карток безпосередньо у момент їх використання у банкоматах.

«Для цього члени злочинної групи встановлювали на банкоматі міні-камеру і спецпристрій для зчитування індивідуального номеру банківської картки в карткоприймальнику. Міні-камера фіксувала і зберігала код, який набирав власник картки і точний час даної операції, а спецпристрій – індивідуальні персональні дані кожної конкретної картки. Потім дані знімалися, вносилися до комп'ютера і порівнювалися, а зловмисники одержували повні дані для зняття коштів з карток», - сказав О.ГАНІЛОВ.

Далі зловмисники перепрошивали старі банківські картки так, щоб їх персональні дані повністю збігалися з одержаними ними індивідуальними даними реальних карток. Після цього вони знімали гроші у мережі банкоматів.

«На сьогодні встановлено, що таким чином члени злочинної групи працювали протягом року. Загальна сума коштів, якими вони незаконно заволоділи, обчислюється десятками тисяч гривень. Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200 і ч. 2 ст. 231 Кримінального кодексу України – «Шахрайство в особливо великих розмірах або у складі організованої злочинної групи», «Незаконні дії з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських мереж, скоєні за попередньою змовою групою осіб» і «Незаконний збір і використання інформації, що є банківською таємницею». Провину кожного з членів злочинної групи доведено у ході досудового слідства. Матеріали направлено на розгляд до суду», - повідомив О.ГАНІЛОВ.