Ніколаєнко: проблему із хабарями можна вирішити вже наступного року

Міністр освіти та науки України Станіслав НІКОЛАЄНКО вважає, що питання хабарництва в освіті "перегріте".

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.НІКОЛАЄНКО заявив на прес-конференції у Вінниці.

"Ми сильно це питання “перегріли”. Де руда, або газ, або великі бюджетні кошти - ми туди не йдемо, бо можуть вбити. Міліція, суди - туди теж дуже обережно, а ось в освіті - вчителі й викладачі - всі хабарники", - сказав він.

За словами міністра, соціологічне дослідження, зроблене Міністерством освіти й науки у 2005 році, довело, що з проблемою хабарництва стикнулося близько 12% абітурієнтів вузів. "Близько 6% сказали, що хтось дзвонив, просив, тиснув, а ще 6% - стикнулись із фінансовими вимаганнями. У 2006 році ця проблема зменшилась майже удвічі", - сказав міністр.

С.НІКОЛАЄНКО додав, що вирішити проблему хабарництва в освіті можливо уже наступного року.