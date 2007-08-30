Ющенко: за рівнем корупції сфера освіти поступається лише міліції та митниці

За рівнем корупції сфера освіти поступається лише міліції та митниці і стоїть на рівні податкової служби та судів. На цьому наголосив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на засіданні вченої ради Чернігівського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

На переконання В.ЮЩЕНКА, проведення незалежного тестування є надзвичайно важливою справою в контексті боротьби з корупцією у вищій школі України. За словами глави держави, на сьогодні за рівнем корупції сфера освіти поступається лише міліції та митниці і стоїть на рівні податкової служби та судів. За словами Президента, в першому півріччі цього року в установах освіти було викрито 571 злочин економічної спрямованості. «Це велика загроза якості національної освіти і соціальній справедливості в цій сфері», – наголосив він у інтерв’ю після засідання.

Як наголосив Президент, завдання органів влади – забезпечити проведення у 2008 році всеохоплюючого зовнішнього незалежного тестування на високому рівні. «Це одна з ключових програм у 2008 році, – підкреслив В.ЮЩЕНКО. – Ми повинні забезпечити стовідсоткове тестування в усіх навчальних закладах».

Він нагадав, що Міністерство освіти отримало завдання забезпечити перехід на незалежне тестування ще у 2005 році, і відтоді в цьому напрямку було проведено значну роботу. Президент, зокрема, зауважив, що у 2006 році тестування пройшли 44 тисячі абітурієнтів, у 2007 – вже 116 тисяч.

За словами В.ЮЩЕНКА, вищі навчальні заклади, які не забезпечать незалежного тестування, в наступному році «не можуть розглядатися державою як заклади, що очистилися від корупції, що справедливо, об’єктивно дають вступну оцінку абітурієнтам, і з цих причин не можуть бути залучені до державної програми фінансової підтримки». Водночас В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що цю норму застосовувати не доведеться, оскільки зазначені заклади освіти ще мають досить часу для підготовки до тестування.

Говорячи на засіданні про позитивні зміни, що відбулися в галузі освіти протягом останніх кількох років, В.ЮЩЕНКО зокрема відзначив приєднання України до Болонського процесу, активне продовження роботи із комп’ютеризації шкіл.

Щодо комп’ютеризації закладів освіти, Президент зауважив, що у 2006 році комп’ютерними комплексами в середньому по країні було оснащено близько 73% шкіл.