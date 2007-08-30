Студентам обіцяють безкоштовні візи до Німеччини

Українські та німецькі дипломати ведуть двосторонні консультації, щоб в новому навчальному році студентська віза для стажування в Німеччині була безкоштовною. Про це повідомляє "Німецька хвиля" з посиланням на посла України у Німеччині Ігоря Долгова. За його словами, ситуація зміниться лише після імплементації угоди між Україною та ЄС про спрощення візового режиму. Але українські та німецькі фахівці радяться, як вже зараз можна скасувати плату за студентські візи до Німеччини. "Питання ціни за візу мають бути зняті. Скільки часу над цим доведеться працювати, це залежить від позиції не тільки однієї країни, оскільки ці рішення приймаються спільно через умови Шенгенської угоди", - наголосив І.Долгов. Також він зауважив, що студентам, які мають офіційне запрошення на навчання, німецьке посольство в Україні дуже рідко відмовляє у видачі віз.

Щороку в Німеччині по лінії академічних обмінів навчаються до 3 тис. українських студентів. Для отримання візи кожен має зібрати чимало документів та заплатити 35 євро.

РБК-Україна