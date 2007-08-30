В Україні за сім місяців продано землі на 2,2 млрд. грн.

За сім місяців поточного року в Україні продано земельних ділянок і прав оренди на них площею 3,9 тис. га вартістю 2,2 млрд. грн. Цей показник в 1,5 рази перевищує обсяги продажу земель минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора повідомив журналістам голова Державного агентства з земельних ресурсів України Ігор ЯЦУК.

За його словами, за станом на 1 серпня 2007 року за період дії земельної реформи в Україні підготовлено до продажу 38,5 тис. земельних ділянок несільськогосподарського призначення і прав оренди на них площею близько 20 тис. га вартістю, за експертною оцінкою, 5,2 млрд. грн.

Він також зазначив, що збільшення надходжень від продажу земельних ділянок обумовлене реалізацією земельних торгів і аукціонів.