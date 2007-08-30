Київстар та МТС домовилися з Укртелекомом

Вчора найбільші стільникові оператори «Київстар» і МТС заявили, що їм вдалося зберегти право надавати послугу прямого номера своїм абонентам. Це стало можливо завдяки домовленостям з «Укртелекомом», згідно яким стільникові оператори виплачуватимуть «Укртелекому» компенсацію за використання прямих номерів, пише Комерсант-Україна.

Проте, у зв`язку з цим абонентам з прямим номером, що мають безлімітний пакет, тепер доведеться платити за вхідний дзвінок.

У МТС відмовилися повідомити, скільки телефонний оператор тепер платитиме Укртелекому за вхідні. У Укртелекомі взагалі заявили корреспонденту: «Це вас не стосується». Комерсант, посилаючися на неофіційні джерела, повідомляє, що Укртелеком отримуватиме половину доходів мобільних операторів – по 60 копійок за хвилину вхідного дзвінка. З 1 вересня користувачі безлімітних пакетів, які мають прямі номери, повинні будуть платити за хвилину вхідного дзвінка 1,2 грн.

Прямий міський номер надається як додаткова послуга контрактним абонентам. За абонентом закріплюється прямий міський номер, вхідний дзвінок на який переадресується на номер з мережевим кодом (наприклад, «067» у «Київстару», «050» МТС). Абонент, що використовує прямий номер, сплачує за переадресацію за свій рахунок, приносячи додатковий дохід операторові. За даними учасників ринку, в Україні більше 100 тис. абонентів «Київстару» і МТС користуються послугою прямого номера.

Нагадаємо, що наприкінці 2006 року Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРС) зобов`язала компанії з 1 січня 2007 року відмовитися від прямих номерів. Введення цієї заборони лобіював Укртелеком, кажуть у стільникових компаніях. В результаті судової тяганини термін введення заборони перенесли на 1 вересня.

«Згідно із законом і згідно з рішенням комісії з 1 вересня абонент може отримати послугу прямого номера, тільки якщо оператор встановить у нього в квартирі телефонний апарат з прямим номером», - заявив член НКРС Володимир Олійник.

Втім, стільникові оператори упевнені, що проблем з НКРС не буде: «Ми знайшли компромісне рішення цієї проблеми „Укртелеком” отримуватиме додаткову вигоду».