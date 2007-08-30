Під Алупкою прочісують ліс

Кримські рятувальники проводять обстеження території Алупкінського лісництва Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника щодо можливих проявів повторних займань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, до робіт залучено 577 чоловік та 37 одиниць техніки, у тому числі: від МНС 466 чоловік особового складу, 26 одиниць техніки та два вертольоти Мі-8, від лісгоспу 100 чол. та 5 од. техніки, від комунальних служб м. Ялта 11 чол. та 6 од. техніки, від АНТК ім. Антонова пожежний літак Ан-32п.

Координацію дій залучених сил та засобів здійснює оперативна група МНС.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня сталося займання на території Алупкінського лісництва Ялтинського заповідника.

За даними кримських рятувальників, винний у виникненні пожежі – 29-річний турист із Харкова, який заблукав у горах і розклав багаття, щоб привернути до себе увагу, вже затриманий органами міліції. Порушено кримінальну справу, санкція за статтею передбачає відповідальність від 7-ми до 10-ти років позбавлення волі.

За повідомленням кримського Главку МНС, пожежу вже локалізовано. Загальна площа пожежі становила близько 70 га.