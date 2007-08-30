У Краматорську пітбуль зняв скальп з 11-річної дитини

У центрі Краматорська серед білого дня пітбультер`єр, перестрибнувши через огорожу, накинувся на 11-річного Сашу Маковського. Хлопчик в цей час розмовляв з господарем собаки.

- Норд перемахнув через огорожу і кинувся на мене. Повалив на землю, вкусив за голову, а потім спробував вчепитися в шию, - згадує Саша.

Маленький господар пса з переляку навіть не став відганяти тварину. На шум вибіг його дідусь, але не зумів відтягнути оскаженілого пса. І лише сусідка змогла розтиснути щелепи агресора і звільнити Сашу.

Лікарі кваліфікували травму як «укушену скальповану рану»: пітбуль здер з голови дитини клапоть шкіри розміром вісім на десять сантиметрів.

Зовсім недавно в Слов`янську (Донецька обл.) інший пітбуль, якого вигулювали без намордника, на смерть загриз декоративну собачку прямо на очах її господині. Справа закінчилася судом, і власникові пітбуля, який, до речі, не визнав своєї провини, довелося виплатити штраф у розмірі 822 гривень.

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