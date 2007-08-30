У Британії вважають, що від голоду світ може врятувати Україна

Британські екологи вбачають в Україні одну з ключових держав, потенціал яких може допомогти знайти короткотерміновий вихід із продовольчої кризи, що очікується у світі. Для цього Україні потрібен інтенсивний ринковий розвиток і сільськогосподарські реформи, вважають фахівці. Зважаючи на тенденції розвитку альтернативних джерел енергії, фермери, які раніше вирощували зернові, дедалі частіше роблять ставку на культури для виробництва біопалива. Тим часом зростають ціни на харчі. Як зазначив в інтерв’ю британському виданню Guardian експерт консалтігової фірми Deloitte Марк Гілл, світові ціни на кукурудзу цього року подвоїлися. У червні ціни на пшеницю були найвищими за понад десятиліття. Британський еколог Джон Відал зазначає, що “найкращим негайним розв’язанням нинішньої проблеми для світу, пов’язаної з падінням експорту із США, було б виробництво Україною, Аргентиною, Польщею та Казахстаном більших обсягів харчів на експорт”. Світова продовольча організація під егідою ООН передбачає, що попит на біопальне в найближчі 3 роки зросте на 170%. А звіт Організації економічної співпраці та розвитку припускає, що в наступні 10 років ціни на харчі у світі можуть зрости на від 20 до 50 відсотків.

Німецька хвиля