01.09.07 о 21.00 на Співочому полі компанія Київстар проводить грандіозне шоу “Спілкування заради майбутнього”.

В рамках програми живе звучання «Карміни Бурани» Карла Орфа у виконанні Національного симфонічного оркестру України, Хору національної Опери України та Національної академічної капели «Думка».

В спектаклі задіяно понад 250 осіб: близько 100 осіб – хор, 97 учасників-оркестрантів, 60 осіб балетної трупи, циркові актори та ходулісти.

В рамках шоу «Спілкування заради майбутнього» українці вперше зможуть побачити унікальний балет кольорових фонтанів, який супроводжуватиметься яскравими світловими і піротехнічними ефектами.

Акредиція обов”язкова за телефоном 496-97-75, моб. 8067 239 87 31 (Тетяна Атаджанова), або 8097 962-55-04 (Вікторія Калиновська)

Акредитація проводиться до 31.08.2007 до 12.00