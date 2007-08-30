Перекинувся мікроавтобус “Луцьк-Київ”: є поранені
12:41, 30 серпня 2007Суспільство
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Аварія на трасі Київ-Чоп
У Житомирській області на автодорозі “Київ-Чоп” учора вранці водій мікроавтобуса "Volkswagen", рухаючись у напрямку м.Києва, не впорався з керуванням, скоїв наїзд на тросове огородження розподільчої смуги, внаслідок чого авто перекинулось.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, водій перевозив пасажирів за маршрутом “Луцьк-Київ”. У транспортному засобі перебувало 13 пасажирів.
Внаслідок пригоди водій та троє пасажирів мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження і госпіталізовані до Житомирської міської лікарні №2.
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