Перекинувся мікроавтобус “Луцьк-Київ”: є поранені

У Житомирській області на автодорозі “Київ-Чоп” учора вранці водій мікроавтобуса "Volkswagen", рухаючись у напрямку м.Києва, не впорався з керуванням, скоїв наїзд на тросове огородження розподільчої смуги, внаслідок чого авто перекинулось.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, водій перевозив пасажирів за маршрутом “Луцьк-Київ”. У транспортному засобі перебувало 13 пасажирів.

Внаслідок пригоди водій та троє пасажирів мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження і госпіталізовані до Житомирської міської лікарні №2.