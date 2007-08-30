134 дитини намагалися незаконно перейти кордон з Білоруссю

246 осіб з яких 134 – діти намагалися вчора незаконно потрапити до Білорусі та були зупинені співробітниками Державної прикордонної служби України на Рівненщині.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, усі порушники прямували до Білорусі, щоб назбирати журавлини. Білоруських населених пунктів поблизу немає, тому жителі українського прикордоння ще з радянських часів звикли запасатися дарами лісу в сусідній країні. Тому прикордонники змушені посилено, з залученням мобільних підрозділів, охороняти цей сегмент кордону, протяжністю близько 45 кілометрів.