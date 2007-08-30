1 вересня у Києві можливий дощ

31 серпня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність. У західних та північних областях без істотних опадів. На решті території місцями короткочасні дощі грози, у південних областях та в Криму дощі, подекуди сильні дощі, град, шквали 15-20 м/с. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°; у південній частині вночі 13-18°, вдень 22-27°, в Криму до 30°.

Як повідомили УНІСАН в Укргідрометцентрі, 1-2 вересня мінлива хмарність утримається. У Криму, 1 вересня, вночі і у південних областях, 2 вересня вдень і у Призов’ї та східних областях пройдуть короткочасні дощі, подекуди грози; на решті території без істотних опадів, лише у західних та північних областях вдень місцями невеликий дощ.

Вітер західний, північно-західний, у південній частині та східних областях північно- східний, 7-12 м/с, 2 вересня вдень в Криму та Призов’ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних, північних областях вночі 6-11°, вдень 17-22°; на решті території вночі 9-14°, на крайньому півдні 17-22°, вдень 20-25°, на півдні і сході до 28°.

3-4 вересня переважно без опадів, лише 4 вересня в Криму, Приазов`ї, північних, західних областях місцями очікуються невеликі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 8-14°, на узбережжі морів 16-21°, 3 вересня на півночі Лівобережжя 6-11°; вдень 20-27°, у західних, а 4 вересня і у північних та центральних областях 17-23°.

У по м.Києві та області 31 серпня буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 10-12°, вдень близько 20°; по області вночі 7-12°, вдень 17-22°. 1-2 вересня буде мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 17-22°. 3-4 вересня. 3 вересня без істотних опадів, 4 вересня місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 8-14°, вдень 3 вересня 21-26°, 4 вересня 17-22°.