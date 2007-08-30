У Києві сьогодні були 2 пограбування і 1 спроба пограбування супермаркетів

Сьогодні в Києві сталися 2 пограбування супермаркетів в Оболонському районі, і одна спроба пограбування супермаркету в тому ж районі, яка не увінчалася успіхом, один з нападників затриманий. Про це РБК-Україна повідомив начальник Центру суспільних зв`язків УМВД в Києві Володимир Поліщук. За його словами, троє злочинців, прикмети яких співпадають з прикметами осіб, що раніше пограбували відділення "Приватбанку" і АЗС, здійснили 3 напади на супермаркети між 07:16 і 12:00. Перші два пограбування були успішними – в одному з магазинів нападники заволоділи 5 тис. грн і нанесли ножові поранення відвідувачеві, що намагався їм перешкодити, – і в обох випадках їм вдалося втекти з місця злочину. Проте при спробі пограбування супермаркету "Велика кишеня" в районі метро "Оболонь" зловмисники були помічені співробітниками правоохоронних органів і були вимушені тікати, кинувши машину біля магазина. Один з нападаючих був за гарячими слідами затриманий міліцією – як повідомив В.Поліщук, затриманий мав при собі ніж; на його одязі виявлені сліди крові. Затриманий – киянин, житель Подільського району столиці, раніше судимий.

На даний момент міліція проводить на місці події оперативно-слідчі заходи. У Києві введений план перехоплення "Сирена".

РБК-Україна