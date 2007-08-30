Вадим Гладчук допікетувався до крісла віце-президента Тендерної палати

Лідер Всеукраїнського громадського об`єднання «Молодь - надія України» Вадим ГЛАДЧУК обраний віце-президентом Тендерної палати.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТПУ з посиланням на рішення, прийняте з`їздом громадської організації 30 серпня.

Згідно з повідомленням, на з`їзді було досягнуто згоди щодо необхідності подальшого удосконалення законодавства і посилення громадського контролю над використанням державних коштів. А також визначені основні напрями діяльності Тендерної палати України.

«Це рішення ухвалено виважено… Неодноразово дехто робив спроби використовувати мітинги ГЛАДЧУКА, використовувати його позицію в своїх особистих інтересах або інтересах тих, хто перешкоджає роботі Тендерної палати по оголошенню фактів казнокрадства та ігнорування норм закону при держзакупівлях… У багатьох випадках ГЛАДЧУКА вводили в оману», - заявив голова Правління Тендерної палати України Володимир ЛАБА.

Голова Правління ТПУ вважає, що В.ГЛАДЧУК стояв і стоїть на захисті інтересів і прав громадськості й, обравши його віце-президентом ТПУ, палата показала, що «не боїться оголошувати результати своєї діяльності через тих, хто стоїть на захисті інтересів держави і громадськості - в даному випадку - через В.ГЛАДЧУКА. «Він особисто зможе працювати в керівництві Тендерної палати й зсередини бачити стан справ і доводити його до громадськості. Всім відома принципова позиція ГЛАДЧУКА. Я навіть сказав би, що він не боїться ніякого тиску. Ми цим кроком (обранням - УНІАН) хочемо показати, що ті пасквілі, які з`являлися в ЗМІ стосовно того, що до арешту ГЛАДЧУКА причетна ТПУ, не відповідають дійсності, оскільки зрозуміло, що людина, яка б вважала, що його долею розпоряджалася ТПУ, не стала б з нею співробітничати», - заявив В.ЛАБА.

На сьогоднішній день, повідомив В.ЛАБА, В.ГЛАДЧУК перебуває на волі й надалі братиме участь у прес-конференціях керівництва ТПУ.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня на вул. Хрещатик біля офісу Тендерної палати В.ГЛАДЧУК був затриманий, за його словами, під час пікетування активістами організації ТПУ на знак протесту проти порушень законодавства про державні закупівлі, які, на думку організації, мають місце з боку палати. В.ГЛАДЧУК повідомив, що його затримано за підозрою в організації пограбування.

За інформацією адвоката В.ГЛАДЧУКА, цього ж дня щодо його підзахисного було незаконно порушено кримінальну справу “за безпідставними звинуваченнями” в скоєнні ним 30 серпня 2005 року пограбування незнайомих йому громадян - за ч. 2 ст. 186 Кримінально-процесуального кодексу України.

За інформацією адвоката, справу порушено 27 червня 2005 року. В.ГЛАДЧУК же підозрюється в скоєнні злочину 30 серпня 2005 року. Оскільки кримінальну справу порушено за два місяці до скоєння злочину, то адвокат вважає, що справу порушено необгрунтовано.

В.ГЛАДЧУК неодноразово виступав із звинуваченнями на адресу ТПУ, в яких указував на лобіювання громадською організацією корупційних схем у сфері держзакупівель. Крім того, він був організатором багатоденного пікетування активістами Молодь - надія України» будівлі, в якій розташована ТПУ, за адресою: вул. Хрещатик, 6.