Кінах каже, що він об’єктивно оцінює свою роль в історії

Міністр економіки України, кандидат в народні депутати України за списком Партії регіонів Анатолій КІНАХ не судитиметься з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО з приводу “конструктивного плагіату” назви програми “Український прорив”, з якою БЮТ іде на вибори.

Як повідомляє прес-служба Партії регіонів , про це А.КІНАХ сказав на прес-конференції в УНІАН.

Він зазначив, що “не буде займатися судовими розглядами, бо на це просто немає часу”. “Я впевнений, що це не той шлях”, - додав він. За його словами, ця програма може бути виконана на основі обєднання зусиль різних політичних сил.

А.КІНАХ зазначив, що в нього “немає ніяких образ на Юлію ТИМОШЕНКО”. Він закликав всіх “припинити політичну метушню і деяку істерику навколо питання щодо стратегії прискореного розвитку України “Український прорив”. За його словами, чим більше політиків братимуть на озброєння цю стратегію, тим буде краще для України.

Він повідомив, що ще в січні 2005 року після перемоги Віктора ЮЩЕНКА на виборах подарував йому свою книжку “Український прорив”. За його слловами, але тоді “була обрана політика, яка спиралася не на стратегічний розвиток держави, а на стратегію споживання”. Він зазначив, що подарував свою книжку і Юлії ТИМОШЕНКО після того як БЮТ вийшов на вибори з програмою, яка називалася “Український прорив”. А.КІНАХ зазначає, що на книжці для Ю.ТИМОШЕНКО написав слова - “Я вітаю такий конструктивний плагіат і готовий до об’єднання зусиль для реалізації стратегії прискореного розвитку держави”.

А.КІНАХ зазначив, що його “дуже турбує” те, що під час парламентської виборчої кампанії “низько поставлена планка дискусії” і вона ведеться “з елементами цинізму по відношенню до людей”, За його словами, це не правильно “що ми не обговорюємо принципові болючі проблеми”, від яких залежить майбутнє держави.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не відчуває він відповідальності за те, що саме через нього була розпущена Верховна Рада України, А.КІНАХ відповів, що в нього “немає манії величі і він достатньо об’єктивно оцінює свою роль в історії”. За його словами, “я ніколи не підтримував і не буду підтримувати політику - чим гірше тим краще”. Він зазначив, що його перехід до коаліції був зумовлений тим, що не міг погодитись з деякими підходами. “Я не можу забути деякі епізоди, коли в присутності, в тому числі Президента України Віктора ЮЩЕНКА, лунали пропозиції, що економіка розвивається позитивно і не дай бог це стане незворотньо, то для опозиції не залишиться місця у владі і треба зруйнувати цю ситуацію”. При цьому він не сказав, хто таким чином висловлювався. А.КІНАХ наголосив, що такого він не міг сприйняти і підтримати.