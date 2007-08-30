Янукович: місцева влада знижує надбавки бюджетникам

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ обвинувачує місцеві власті в зниженні рівня надбавок і премій на рівень підвищення заробітної плати за тарифною сіткою.

Як повідомляє прес-служба Партію регіонів , про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Чому в деяких регіонах і містах на рівень підвищення тарифів знижується заробітна плата, тобто знижуються премії, посадові оклади? Є такі випадки, є такі звернення. Це перше порушення тієї постанови, яку ми приймали, це порушення закону», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр доручив першому віце-прем`єр-міністру, міністру фінансів Миколі АЗАРОВУ і міністру праці і соціальної політики Михайлу ПАПІЄВУ перевірити обгрунтованість таких дій місцевих властей і закликав високопоставлених урядовців надалі жорстко припиняти подібні порушення.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ нагадав М.ПАПІЄВУ про відповідне доручення, дане раніше. «Поки що інформації я від вас не одержав», - зазначив голова уряду, звертаючись до міністра праці.