Луценко виступає за скасування податкової міліції

Лідер блоку "Наша Україна - Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО виступає за ліквідацію податкової міліції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі НУ-НС, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у місті Кременчук на Полтавщині.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, це необхідно зробити для скорочення кількості чиновників та ліквідації “надбудов, що псують інвестиційний клімат України”.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що країні необхідне реформування судової системи. Він нагадав, що НУ-НС ініціює створення національного антикорупційного бюро, “щоб довести до кінця дві тисячі кримінальних справ проти чиновників, які здійснили посадові злочини і ховаються від відповідальності під сукном Генеральної прокуратури”.