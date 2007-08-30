Ігор Коломойський придбав 3% американської медіа-компанії

Український підприємець, співвласник групи «Приват» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ придбав 1 275 227 акцій компанії Central European Media Enterprises Ltd. на суму 110 мільйонів долл.

Як зазначає прес-служба компанії, ця кількість акцій становить 3% від загального обігу акцій CME. У зв`язку з цією інвестицією І.КОЛОМОЙСЬКОГО було запрошено стати членом ради директорів CME.

«Ігор розуміє важливість незалежного телебачення не лише в Україні, але й в усій Східній Європі. Я радий вітати його, як нового члена ради директорів, і впевнений, що він дуже допоможе СМЕ. Першочерговими завданнями СМЕ в Україні є: інвестування в створення телецентру для співробітників каналів 1+1, Кіно і Сіті, розвиток програмного продукту в Україні, а також придбання додаткових телевізійних активів», - прокоментував цю угоду Рональд ЛАУДЕР, член ради директорів СМЕ.

Головний виконавчий директор СМЕ Майкл ГАРІН сказав: «Інвестори повинні привітати цей крок, як головне підтвердження їх упевненості в компанії. Торішня інвестиція групи Apax підкреслила їх погляди на потенціал зростання СМЕ як компанії. А дана інвестиція І.КОЛОМОЙСЬКОГО повинна подібним же чином підтвердити бачення України компанією СМЕ як могутнього двигуна зростання компанії в майбутньому. Як я вже говорив декілька тижнів тому, коли ми оголосили наші доходи за другий квартал, ми упевнені, що Україна стане нашим найбільшим ринком протягом подальших декількох років. Ми залишаємося повністю вірними Україні, і продовжуватимемо агресивно, але передбачливо використовувати всі можливості для посилення наших позицій в Україні. Сьогоднішня новина – це головний показник нашої відданості цьому ринку».

«CME - компанія, що відзначається одним із найшвидших рівнів зростання та управління в світі, і я розглядаю її як виняткову нагоду для себе. Мене вражає управлінська команда компанії, її стратегія та впорядкований фінансовий підхід. Я з нетерпінням чекаю початку роботи з моїми колегами з Правління та управлінської команди CME, щоб зробити свій внесок в історію успіху компанії в час, коли наявні настільки світлі перспективи як в Україні, так і на інших ринках. Рональд ЛАУДЕР був саме тим, хто започаткував допомогу країнам Центральної та Східної Європи із заснування незалежних ЗМІ, що є ключовим для розвитку економічних та політичних систем цих країн. Декілька років знав Рональда, і для мене велика честь приєднатися до нього на цій посаді у Правлінні CME», - цитує І.КОЛОМИЙСЬКОГО прес-служба СМЕ.

Довідка УНІАН. Американська компанія Central European Media Enterprises (СМЕ) – телемовна корпорація, що володіє провідними телеканалами в 6 країнах Центральної і Східної Європи із загальним населенням близько 90 млн. чол. СМЕ належать телеканали Nova TV в Хорватії, TV Nova і Galaxie Sport в Чехії, PRO TV, Acasa, PRO Cinema, PRO TV International і Sport.ro у Румунії, Markiza в Словаччині, POP TV і Kanal A в Словенії, а також «Студія 1+1», «1+1 International», «Кіно» і «Сіті» в Україні. Акції CME мають котування на NASDAQ і на Празькій фондовій біржі (індекс CETV).

За даними “Приватбанку” на кінець червня 2007 року, співвласники групи «Приват» Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ мали рівні частки участі в статутному капіталі КБ «Приватбанк». Зокрема, частка прямої участі кожного становила 41,46%, опосередкованого - 12,43%. При цьому більше ніхто з власників не має частки в 10 або більше відсотків статутного капіталу.