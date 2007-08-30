Порушено кримінальну справу за фактом руйнування “Мазепинського Валу”

У Києві порушено кримінальну справу за фактом руйнування пам’ятки історії - “Мазепинського Валу”.

Як повідомили УНІАН у прес-служба прокуратури міста, сьогодні у Києві під час проведення реконструкції на території ДП “Культурно-мистецький та музейний комплекс “Мистецький Арсенал”, що знаходиться на вулиці Січневого повстання, 30, знищено пам’ятку археології початку XVIII століття “Мазепинський Вал”, який входить до складу історико-архітектурної пам’ятки музею “Київська фортеця”.

За дорученням заступника генерального прокурора України – прокурора міста Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО прокуратурою Печерського району міста Києва проведено перевірку законності знесення “Мазепинського Валу”, та Печерським районним управлінням Головного управління МВС в місті Києві порушено кримінальну справу за фактом руйнування пам’ятки історії (ч. 1 ст. 298 Кримінального кодексу України).