Хто не ризикує, той не звертається до Президента

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Володимир ХОМЕНКО звернувся до глави держави Віктора ЮЩЕНКА з клопотанням щодо надання Державному підприємству "Завод шаманських вин "Новий Світ" статусу національного.

Про це УНІАН повідомили сьогодні в Представництві Президента в АРК.

У своєму листі В.ХОМЕНКО вказав, що завод шампанських вин "Новий Світ", заснований в 1878 році, є одним з двох підприємств на території України, яке здійснює промислове виробництво шампанських вин за старовинною класичною технологією, що відповідає світовим стандартам.

«Унікальні умови технології виробництва, історичні традиції і самовідданість працівників забезпечують випуск високоякісних шампанських вин, які одержали усесвітнє визнання і славу на різних міжнародних конкурсах, - відзначають у Представництві Президента в АРК. - За 128 років існування завод зазнав немало труднощів, пов`язаних з історією нашої країни: революції, війни, кризи і спади економіки, боротьба з виноградарством і виноробством, - через все це пройшло підприємство, проте зберегло традиції кримського класичного виноробства і стало справжньою національною гордістю України, аналогів якому немає в світі».

В.ХОМЕНКО відзначає, що завод «своєю унікальністю, традиціями і масштабністю» привертає не тільки туристів. «Сьогодні підприємство, як ніколи, потребує державної підтримки і захисту, оскільки останніми роками постійно спостерігається тиск і зацікавленість з боку різних комерційних приватних структур до виробничих потужностей і майна заводу», - підкреслює Постпред.

Враховуючи всі ці обставини, а також те, що колектив підприємства не здатний своїми силами протистояти «посяганням і старанням комерційних структур прибрати до приватних рук таке унікальне підприємство», кримський представник глави держави вважає, що надання підприємству статусу національного - "це крок до збереження національного надбання Криму і України".